Посетителей ТЦ "Макси" в Петрозаводске эвакуировали из-за пожара

В МЧС Карелии сообщили, что на парковке произошел пожар в автомобиле.

Из ТЦ "Макси" на пр. Ленина около 15.00 эвакуировали посетителей.

По информации пресс-службы МЧС Карелии, на парковке в ТЦ загорелся легковой автомобиль, сработали противопожарные датчики.

Никто не пострадал.