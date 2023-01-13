Посиделки двух подруг в Карелии закончились уголовным делом

Ранее судимая костомукшанка попыталась воспользоваться картой своей знакомой, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Костомукши поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении ранее судимой 48-летней жительницы города. Она признана виновной в покушении на кражу с банковского счета.

Как было установлено, подсудимая в октябре 2022 года выпивала спиртное в гостях у своей знакомой. В какой-то момент хозяйка потеряла бдительность, и гостья вытащила из кармана ее куртки банковскую карту, с которой и была такова.

С помощью карты женщина попыталась купить алкоголь, но не сумела этого сделать. Потерпевшая вовремя заметила исчезновение карты и перевела деньги на другой счет.

Подсудимой ранее уже был назначен условный срок за другое преступление. Суд отменил его и назначил 8 месяцев реального лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.