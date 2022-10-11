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После 100 лет запустения активисты восстановят церковь в Карелии

Новости. Общество
10:15, 26 Октября 2022
фото: Илья Тимин

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Работы по установке крыши в Никольской церкви Кондопожского района запланированы на лето, сообщили в епархии.

Как сообщается в паблике "Православие Карелии", летом 2023 года в храме святителя Николая в деревне Лижма Кондопожского района начнутся работы по восстановлению крыши. После в церкви совершат первую за примерно 100 лет Божественную литургию. 

20 октября в храме прошло первое богослужение со времени закрытия церкви — молебны водосвятный и на начало доброго дела. 

По данным Национального архива Карелии, деревянная с колокольней Лижемская церковь построена в 1860 году. Освящена во имя Святителя и Чудотворца Николая. 



Церковь продолжает стоять на берегу Малой Лижемской губы Онежского озера в деревне Лижма, почти в самом устье одноименной реки. 

Под церковь был сооружен основательный каменный фундамент, что было редкостью для деревянных церквей того периода. 



После 1917 года службы здесь прекратились, церковь была складом, до конца девяностых годов в Никольском храме работал магазин.

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