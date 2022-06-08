После гулянки с пенсионером рецидивист в Петрозаводске стал обладателем швейцарских часов, гаджета и 50 тысяч рублей

В Петрозаводске 63-летний мужчина стал жертвой рецидивиста-собутыльника, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступила информация о краже смартфона, швейцарских часов, ключа от автомобиля, норвежского ножа и 50 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что 63-летний петрозаводчанин пригласил в гости малознакомого мужчину и распивал с ним спиртное. Во время застолья хозяин квартиры уснул. А когда проснулся, то не обнаружил ни гостя, ни вещей.

В ходе розыска полицейским удалось установить личность подозреваемого, им оказался 51-летний ранее судимый житель Петрозаводска. Он признался в преступлении и рассказал, что похищенные деньги потратил, а вещи продал.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту кражи. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.