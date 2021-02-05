После катания на "ватрушках" четверо детей в Карелии попали в больницу с травмами

Следком Карелии проводит проверку по факту травмирования детей, сообщили в ведомстве.

Факты травмирования детей при катании в необорудованных для этого местах имеются и в нашей республике, рассказали в следственном комитете.

Так, в Сортавале следователи проводят процессуальную проверку по факту травмирования в новогодние праздники четырех малолетних детей в результате спусков на тюбингах с горок, в том числе 12-летней девочки, которая каталась по пешеходной дороге, расположенной вблизи озера Айране и парка Ваккосалми в Сортавале и в результате падения получила травму позвоночника.

Следком Карелии обращает внимание жителей республики на необходимость больше внимания уделять своим детям, не оставлять их без контроля и внимательнее относится к выбору места для зимних развлечений, в том числе катания с горок.

Осторожность и соблюдение всех правил безопасности поможет сохранить жизнь и здоровье ваших детей.