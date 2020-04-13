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После многомиллионной премии бывшему гендиректору "Кареллеспрома" у компании упала прибыль

Новости. Экономика
12:02, 14 Апреля 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Прежний руководитель холдинга ушел в Управтодор Карелии, а республиканское правительство продало почти всю свою долю в компании с молотка.

Почти год назад собрание акционеров лесопромышленной холдинговой компании  "Кареллеспром" приняло решение о выплате ее тогдашнему генеральному директору Павлу Дегтяреву премии в размере 26 миллионов рублей. Таких огромных премий не получал ни один прежний руководитель холдинга, где контрольный пакет акций находился в распоряжении республиканского правительства. Однако в руководстве "Кареллеспрома" в выплате многомиллионной премии своему топ-менеджеру не увидели ничего необычного и сослались на заключенный с ним контракт, по условиям которого генеральному директору может выплачиваться премия в размере не более 10% от чистой прибыли холдинга.

В 2018 году компания, действительно, получила рекордную прибыль в сумме 263 миллиона рублей, но уже в 2019 году финансовый результат "Кареллеспрома" резко ухудшился. Прибыль холдинга упала, его бывший гендиректор, получив беспрецедентную премию, ушел в руководство Управления автомобильных дорог Карелии, а республиканское правительство продало почти всю свою долю в компании с молотка.

Читайте подробнее в статье "Не до жиру".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сеня
2020-04-14 12:29:38
Хм. Вот где коррупция голимая !!! Прокурор Вы где ???????????????????????????????????????(((((((((((((((((((((((((((((((
Вася
2020-04-14 12:13:33
Ему рекомендуется больше гулять без маски и целоватьссо с окружающими )))
Гость
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