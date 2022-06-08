После обращения депутата Заксобрания Карелии в прокуратуру в Кеми освободили улицу от складирования снега

Депутат Заксобрания Карелии от КПРФ Андрей Монастыршин обратился в транспортную прокуратуру по факту складировании снега на запасном пути вдоль улицы Машинистов в Кеми.

Транспортная прокуратура отреагировала на обращение депутат Заксобрания Карелии от КПРФ Андрея Монастыршина, сообщив, что по результатам рассмотрения обращения о возможном нарушении законодательства при складировании снега на запасном пути вдоль улицы Машинистов в Кеми и. о. главы администрации Кемского района вносилось представление.

«По результатам рассмотрения представления выполнены работы по углублению и расчистке водоотводной канавы вдоль улицы Машинистов в Кеми», — сообщили парламентарию в надзорном ведомстве.

Ранее парламентарий Монастыршин обращался в прокуратуру по факту отсутствия уборки улиц от снега в селе Калгалакша.