После общения с мошенниками жительница Петрозаводска осталась без волос

В Петрозаводске мошенники обманули двух молодых женщин, сообщили в МВД Карелии.

Накануне в дежурную часть полиции Петрозаводска обратилась 35-летняя горожанка и сообщила, что с её счета были несанкционированно списаны 92 тысячи рублей. Как выяснилось, днем женщине поступил звонок якобы от работника банка.

Собеседник сообщил, что на её имя был незаконно оформлен кредит, и чтобы отменить операцию, попросил назвать реквизиты и коды доступа к принадлежащей ей банковской карте.

Как только петрозаводчанка их предоставила, деньги со счёта исчезли. В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.

Еще одной жертвой противоправного деяния оказалась 28-летняя горожанка. В соцсети она нашла объявление о продаже волос для наращивания, договорилась с продавцом о покупке и перевела в счёт оплаты 4 800 рублей. В результате, товар получен не был. По заявлению потерпевшей проводится проверка.