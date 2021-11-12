Реклама

После общения с мошенниками жительница Петрозаводска осталась без волос

Новости. Происшествия
11:51, 12 Ноября 2021
фото: © shutterstock.com

Новости партнеров

В Петрозаводске мошенники обманули двух молодых женщин, сообщили в МВД Карелии.

Накануне в дежурную часть полиции Петрозаводска обратилась 35-летняя горожанка и сообщила, что с её счета были несанкционированно списаны 92 тысячи рублей. Как выяснилось, днем женщине поступил звонок якобы от работника банка.

Собеседник сообщил, что на её имя был незаконно оформлен кредит, и чтобы отменить операцию, попросил назвать реквизиты и коды доступа к принадлежащей ей банковской карте.
Как только петрозаводчанка их предоставила, деньги со счёта исчезли. В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.

Еще одной жертвой противоправного деяния оказалась 28-летняя горожанка. В соцсети она нашла объявление о продаже волос для наращивания, договорилась с продавцом о покупке и перевела в счёт оплаты 4 800 рублей. В результате, товар получен не был. По заявлению потерпевшей проводится проверка.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-11-12 12:29:18
Бабы - дуры. Это аксиома.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.11.2021, 17:11
Водители массово увольняются из троллейбусного управления Петрозаводска
09.11.2021, 09:05
Угроза сноса нависла над кинотеатром «Калевала» в Петрозаводске
10.11.2021, 16:11
Профсоюзы Карелии продали санаторий «Марциальные воды» почти за 96 млн рублей
05.11.2021, 11:22
В Карелии появились переболевшие ковидом, которые больше никогда не смогут дышать самостоятельно
05.11.2021, 15:02
«Многие умрут»: глава Минздрава Карелии напомнил о военных кордонах для борьбы с эпидемиями
10.11.2021, 10:28
В Петрозаводске пассажир был избит в троллейбусе за просьбу надеть маски (ВИДЕО) 18+

Аналитика

11.11.2021 23:50
Капитал
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут
Коронавирус бьёт новые антирекорды по заболеваемости и летальным исходам — выявить болезнь на ранней стадии и предотвратить осложнения помогают анализы на наличие COVID-19.
«Амнезия» в зале суда 6
11.11.2021 23:35
ŠKODA KAROQ стрелой промчался по Карелии
10.11.2021 15:40
Во внеплановом порядке 3
10.11.2021 11:56
«Трудности перевода» 3
09.11.2021 14:33
Вся аналитика

Чтиво

08.11.2021 12:20
Личное мнение
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 15
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков об антиваксерах и избыточной смертности от коронавируса.
Дата из Смутного времени 7
03.11.2021 16:24
Были лучшие, а стали худшие? 3
28.10.2021 10:55
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
25.10.2021 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»