Цены на путевки в Турцию для жителей Карелии после рекордного снижения начали расти

Стоимость туров в Турцию, предлагаемых жителям Карелии к концу августа выросла на 11,7% по сравнению с июлем, когда цены находились на рекордно низком уровне.

Это следует из результатов проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 17 по 23 августа.

В июле путевка в Турцию стоила, в среднем, 23,1 тыс. рублей, а сейчас — 25,8 тыс. рублей на человека.

Тем не менее, цены пока не вернулись к уровню начала июня, когда туры в эту страны стоили, в среднем 36,6 тыс. рублей на человека.