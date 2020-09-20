После установки ограждения на проспекте в Петрозаводске новые тротуары остались с дырами (ФОТОФАКТ)

Проспект Чапаева в столице Карелии после установки ограждения остался с большими дырами на новых тротуарах.

Постоянный читатель "Столицы на Онего", который работает в строительной сфере, прислал в редакцию фотографии, сделанные им на проспекте Чапаева. Там недавно установили новое ограждение, а перед этим просверлили дыры в тротуарах.

"Чапаева выглядит как после обстрела. По-моему, это дурь – делать новый асфальт и потом сразу дыры долбить", - таким комментарием сопроводил автор свои фотографии.

Напомним, что ранее горожане уже жаловались на то, как ремонтируют Чапаева: рабочие так увлеклись сверлением дыр для установки ограждения вдоль дороги, что просверлили их даже на остановке общественного транспорта.