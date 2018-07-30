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Новости. Общество
17:20, 30 Июля 2018

После вмешательства прокуратуры Карелии почти 2 тысячи работников получили зарплату

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Мерами прокурорского реагирования только в первом полугодии 2018 года удалось добиться погашения задолженности по оплате труда на предприятиях республики на сумму свыше 54,6 миллиона рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Так, прокурорами выявлены 3 организации, являющиеся респондентами Росстата и не представившие в органы статистики сведения о задолженности по заработной плате либо представившие недостоверные сведения в размере 0,6 миллиона рублей.

По данным фактам прокуратурой возбуждены 2 дела об административных. По результатам их рассмотрения одно виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, во втором случае производство по делу прекращено с объявлением правонарушителю устного замечания. Также в целях устранения выявленных нарушений прокурорами внесено 2 представления, которые рассмотрены и удовлетворены, нарушения устранены, 3 должных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

По инициативе органов прокуратуры республики в связи с нарушением прав граждан на полную и своевременную оплату труда к дисциплинарной ответственности привлечено 61 должностное лицо, к административной – 24 лица.

В следственные органы направлено 4 материала прокурорских проверок, на основании которых с учетом одного материала прошлого года возбуждено 5 уголовных дел за невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, пособий...

При этом на особом контроле остаются предприятия-должники по выплате заработной платы, находящиеся в различных стадиях банкротства.

В связи с выявленными нарушениями законов в деятельности арбитражных управляющих таких предприятий в 2018 году прокурорами в их саморегулируемые организации внесено 5 представлений, 3 из которых рассмотрены и удовлетворены, 3 арбитражных управляющих привлечены к дисциплинарной ответственности. 2 представления находятся на рассмотрении.

Осуществление надзора на данном направлении продолжается.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-07-30 17:56:38
Уважаемый главный редактор. Ваш модератор либо сильный тормоз, либо прогуливает работу. Я бы рекомендовал его выпороть на конюшне для профилактики. Если мое замечание не появится в эфире, то на всякий случай я сделал скрин и пороть на конюшне его я буду собственноручно
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