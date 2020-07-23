890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Молодой сотрудник МЧС Карелии погиб в ДТП
Сегодня 07:50
Собака в Карелии третьи сутки ждет на озере хозяина
Сегодня 10:19
"Лечебное" питание: рыба с червями 2
Сегодня 11:15
Двух человек госпитализировали после страшной аварии на трассе в Карелии 2
Сегодня 14:38
"Дачную амнистию" могут продлить на пять лет
23.07.2020 22:00
Парфенчиков назвал ситуацию с коронавирусом в Карелии напряженной 4
Сегодня 10:12

После вмешательства прокуратуры Карелии в нескольких домах Кондопоги запустили лифты

Новости. Общество
18:20, 24 Июля 2020
фото: © Светлана Латынина/ТАСС
Загрузка...

Прокуратура Кондопожского района провела проверку капремонта в многоквартирных домах кондопожан.

В ходе проверки установлено, что Фондом капитального ремонта Карелии были заключены договоры с ООО "Техэнергострой", согласно которым общество принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту и замене лифтов в семи многоквартирных домах в Кондопоге.

Срок окончания и сдачи-приёмки работ по договору был определен 13 января 2020, однако фактически работы по четырем домам были приняты только в мае 2020 года. На момент проведения проверки в июне этого года работы по лифтовому обслуживанию в оставшихся трех домах не завершены.

Вместе с тем, за истекшие шесть месяцев претензий по качеству и срокам проводимых подрядчиком работ Фондом капремонта не принималось, замена недобросовестного подрядчика произведена не была.

На основании изложенного прокуратура района генеральному директору фонда было внесено представление об устранении нарушений закона.

Кроме того, с учетом нарушения прав жильцов прокуратура района внесла представление директору ООО "Техэнергострой" с требованием устранить замечания по качеству проведения строительно-монтажных мероприятий при введении в действие лифтового оборудования в домах, в которых на момент проверки работы были не завершены.

После прокурорского вмешательства лифты в домах Кондопоги ввели в эксплуатацию.

Ранее управляющая компания в Петрозаводске подвергла жильцов дома опасности.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2020, 17:30
Главный кардиолог Карелии рассказал, как спастись от инфаркта
17.07.2020, 12:34
Задержан председатель Петросовета Геннадий Боднарчук (СРОЧНО)
21.07.2020, 16:16
Снижены ставки для рефинансирования ипотеки в Сбербанке
19.07.2020, 15:32
Подросток утонул в Петрозаводске на Ключевском карьере
22.07.2020, 16:07
Адвокат Юрия Дмитриева: "Приговор спасает ему жизнь"
23.07.2020, 15:06
Погиб врач Офтальмологического центра Карелии

Чтиво

Сегодня 13:42
Без политики
Что посмотреть в кино "Мираж Синема"
Долгожданное открытие кинотеатра "Мираж Синема" в ТРЦ Тетрис уже сегодня.
Доктор Воронцов ушел навсегда 1
23.07.2020 14:45
"Это борьба с режимом, где в жертву принесен ребенок" 29
23.07.2020 09:13
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»