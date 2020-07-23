После вмешательства прокуратуры Карелии в нескольких домах Кондопоги запустили лифты

Прокуратура Кондопожского района провела проверку капремонта в многоквартирных домах кондопожан.

В ходе проверки установлено, что Фондом капитального ремонта Карелии были заключены договоры с ООО "Техэнергострой", согласно которым общество принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту и замене лифтов в семи многоквартирных домах в Кондопоге.

Срок окончания и сдачи-приёмки работ по договору был определен 13 января 2020, однако фактически работы по четырем домам были приняты только в мае 2020 года. На момент проведения проверки в июне этого года работы по лифтовому обслуживанию в оставшихся трех домах не завершены.

Вместе с тем, за истекшие шесть месяцев претензий по качеству и срокам проводимых подрядчиком работ Фондом капремонта не принималось, замена недобросовестного подрядчика произведена не была.

На основании изложенного прокуратура района генеральному директору фонда было внесено представление об устранении нарушений закона.

Кроме того, с учетом нарушения прав жильцов прокуратура района внесла представление директору ООО "Техэнергострой" с требованием устранить замечания по качеству проведения строительно-монтажных мероприятий при введении в действие лифтового оборудования в домах, в которых на момент проверки работы были не завершены.

После прокурорского вмешательства лифты в домах Кондопоги ввели в эксплуатацию.

Ранее управляющая компания в Петрозаводске подвергла жильцов дома опасности.