Управляющая компания в Петрозаводске подвергла жильцов дома опасности

В прокуратуру обратились петрозаводчане и пожаловались на управляющую компанию.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, основанием для проведения проверки послужило обращение жителей одного из 10 газифицированных многоквартирных домов города.



В июле 2019 года были зафиксированы нарушения при эксплуатации внутридомового газового оборудования.

Управляющая организация меры к устранению недостатков не приняла и продолжила эксплуатацию неисправного газового оборудования, что создало реальную опасность для жизни и здоровья жильцов.



Возбуждено дело об административном правонарушении.

Гендиректор компании оштрафован на 5 тысяч рублей.