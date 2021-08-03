После жесткой аварии в Петрозаводске автомобиль оказался на тротуаре (ВИДЕО)

Неудачный маневр стал причиной ДТП на улице Зайцева.

На перекрестке улицы Зайцева и Берегового переулка произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Видео аварии было опубликовано в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Судя по видео, один из автомобилей, внезапно стартовав от правого края проезжей части, попытался повернуть с улицы Зайцева налево, на Береговой переулок. В этот момент в него врезался автомобиль, двигавшийся по улице Зайцева прямо в попутном направлении.

От удара обе машины отбросило к пешеходному переходу, одна из них выехала на тротуар.

Момент аварии попал на камеру наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк».

Ранее госавтоинспекция сообщила подробности лобового столкновения в центре Петрозаводска.