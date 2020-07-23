"Последний богатырь" с Карелией попадет на большой экран в декабре

Вторая часть веселого семейного фильма "Последний богатырь", снимавшегося в Карелии, выйдет на экраны в декабре.

Об этом пишут в паблике "Республика Карелия"

Помимо нашей республики съемки проходили в Сочи и Перми.

В фильме появится много новых героев, а еще обещают новое прочтение "Колобка". Главные роли в продолжении "Последнего богатыря" исполнят Виктор Хориняк, Елена Яковлева и Тимофей Трибунцев. Режиссер картины – Дмитрий Дьяченко.

"Последний богатырь" вышел на экраны российских кинотеатров в 2017 году и поставил кассовый рекорд для отечественных кинорелизов за всю историю российского кинопроката. В кинотеатрах картина появится 24 декабря 2020 года.