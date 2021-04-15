Последний рабочий день перед майскими праздниками будет коротким

Перед праздниками россиян ждет сокращенный рабочий день

Следующие длинные выходные ожидают россиян с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая в связи с празднованием Дня труда и Дня Победы. Из-за этого первые две рабочие недели мая будут сокращенными с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая, а перед праздниками россиян ждет сокращенный рабочий день 30 апреля, сообщили ТАСС в Роструде.

"По производственному календарю праздничными нерабочими днями являются 1 и 9 мая. При пятидневной рабочей неделе первые две рабочие недели мая будут четырехдневными - с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. В связи с тем, что 30 апреля является рабочим предпраздничным днем, его продолжительность сокращается на 1 час", - отметили в ведомстве.

По производственному календарю следующие длинные выходные ожидают россиян в июне в связи с празднованием дня России 12 июня. Выходные продлятся 3 дня, поскольку праздник попадает на субботу.