Постояльцев гостиницы в центре Петрозаводска эвакуировали из-за срабатывания пожарной сигнализации

Пожарная сигнализация сработала сегодня утром в гостинице «Piter Inn» на площади Гагарина в Петрозаводске.
Об этом «Столице на Онего» сообщили в МЧС Карелии.
Прибывшие на место пожарные проверили все помещения многоэтажного здания и не обнаружили признаков возгорания.
Тем не менее, на время проверки постояльцы и персонал гостиницы были выведены на улицу.
В это время на площади можно было увидеть множество пожарной техники и бойцов МЧС.
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