Постояльцев гостиницы в центре Петрозаводска эвакуировали из-за срабатывания пожарной сигнализации

Пожарная сигнализация сработала сегодня утром в гостинице «Piter Inn» на площади Гагарина в Петрозаводске.

Об этом «Столице на Онего» сообщили в МЧС Карелии.

Прибывшие на место пожарные проверили все помещения многоэтажного здания и не обнаружили признаков возгорания.

Тем не менее, на время проверки постояльцы и персонал гостиницы были выведены на улицу.

В это время на площади можно было увидеть множество пожарной техники и бойцов МЧС.