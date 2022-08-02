Построенному 5 лет назад Президентскому кадетскому училищу в Карелии потребовался ремонт (ФОТОФАКТ)

Стены Президентского кадетского училища в Петрозаводске штукатурят и красят.

В редакцию «Столицы на Онего» читатель прислал фото, на которых запечатлел Президентское кадетское училище в лесах.

«Уже несколько недель кадетское училище ремонтируют, рабочие что-то зачищают, штукатурят, красят, а ведь здание построено было всего 5 лет назад. Неужели уже потребовался ремонт?» — поинтересовался автор фото.

Журналисты «Столицы на Онего» обратились за комментарием к руководству учебного заведения, но начальник училища Андрей Макаревич на звонок не ответил. Молчат также и все телефоны Президентского кадетского училища.

Одна из сотрудниц учебного заведения сообщила, что все дети находятся на каникулах, а педагоги в отпуске. Почему здание училища ремонтируют, она не знает.

Ранее сообщалось, что военная прокуратура Петрозаводского гарнизона выявила нарушения в работе подрядчиков при возведении президентского кадетского училища.