Потепление до +3 ожидается в понедельник в Карелии

О погоде на 10 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в понедельник будет облачная погода. Возможны небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. На дорогах гололедица.



Ветер южный, юго-западный умеренный, утром и днем – с порывами до сильного.



Температура воздуха ночью задержится на показателях -1, +1 градус, днем потеплеет до +2.



В Карелии также будет облачно. Выпадет мокрый снег и пройдет дождь. На дорогах гололедица.



Ветер южный, юго-западный умеренный, утром и днем – с порывами до сильного.



Ночью и днем будет -2, +3 градуса.