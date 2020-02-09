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Потепление до +3 ожидается в понедельник в Карелии

Новости. Погода
17:00, 09 Февраля 2020
фото: © pixabay.com
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О погоде на 10 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в понедельник будет облачная погода. Возможны небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. На дорогах гололедица.

Ветер южный, юго-западный умеренный, утром и днем – с порывами до сильного.

Температура воздуха ночью задержится на показателях -1, +1 градус, днем потеплеет до +2.

В Карелии также будет облачно. Выпадет мокрый снег и пройдет дождь. На дорогах гололедица.

Ветер южный, юго-западный умеренный, утром и днем – с порывами до сильного.

Ночью и днем будет -2, +3 градуса.

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