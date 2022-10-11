Потепление с дождем и ветром идет в Карелию

Атлантический циклон к концу недели принесет в республику незначительное потепление, сообщили в Гидрометцентре Карелии.

В воскресенье с севера в Карелию с Атлантики придет циклон, который принесет незначительное потепление, сообщают синоптики.



Температурные перемены будут сопровождаться дождями и порывистым ветром южного направления. В последнюю неделю октября погодные условия в республике останутся под контролем североатлантических циклонов.



«Поэтому ожидать безмятежной погоды не придется, она останется крайне неустойчивой», — говорится в сообщении карельского Гидрометцентра.



При этом по ночам в республике температура воздуха может опускаться до -4℃. Днем столбики термометров не поднимутся выше +6℃. Осадки маловероятны.