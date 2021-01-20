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"Следователь сказал, что они будут разбираться": предприниматель Леонид Белуга впервые прокомментировал свое задержание

Новости. Общество
15:12, 21 Января 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего
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Известный предприниматель Карелии Леонид Белуга рассказал о репутационных потерях, которые он понес после задержания в ноябре прошлого года.

Леонид Белуга дал эксклюзивное интервью "Столице на Онего" и впервые прокомментировал свое задержание в ноябре прошлого года. Он рассказал о сути претензий к нему со стороны правоохранительных органов и обозначил свою позицию по этому поводу:

- Гражданская супруга известного петрозаводского депутата приобрела у нашего предприятия квартиру. Правоохранительные органы посчитали, что продать квартиру нужно было дороже. Хотя бизнес в этом и заключается, что ты имеешь право продать товар по любой цене выше себестоимости. Наши топ-менеджеры посчитали цену продажи квартиры достаточно выгодной, так как на тот момент нужны были деньги на продолжение строительства. Это, кстати, было три года назад.

Также основанием для задержания было то, что я не проживаю по месту прописки. Хотя именно по этому адресу меня и задержали.

Опросили сотрудников, они рассказали все, как на духу. Следователь сказал, что они будут разбираться. Надеюсь, на сегодняшний день правоохранительные органы разобрались в этой ситуации. Хотя потери уже колоссальные, связанные с отказом от банковских гарантий. К сожалению, банковская система устроена так, что даже недоразумение является фактором риска.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Леонида Белуги "Столице на Онего".  

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Комментарии

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Старый человек
2021-01-21 16:07:06
Ходорковскому когда тоже обещали разобраться, и разобрались, отняли "ЮКОС", посадили, а готовый бизнес хапнул " кто то", правда теперь на международном уровне приходится отвечать, 50 миллиардов долларов надо возвращать...но дело то "житейское"....
кир
2021-01-21 15:17:22
Волевое лицо. Знает чего хочет. Много работает. Самобытных он не устраивает по ряду причин. :)
Гость
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