Потерял сознание – и попал в ДТП: новые подробности столкновения троллейбуса и внедорожника в Петрозаводске (ВИДЕО)

Камера запечатлела, как внедорожник в Петрозаводске выехал на встречную полосу и столкнулся с троллейбусом.

Напомним, что 14 декабря в паблике Троллейбусного управления появилось сообщение, что «в 13.40 в районе моста через реку Неглинку по ул. Антикайнена внедорожник, двигаясь по встречной полосе на большой скорости, врезался в новый троллейбус». Далее авторы поста из МУП «Городской транспорт» посетовали, что новый троллейбус теперь надолго вышел из строя. А также дали совет водителю: «управляя автомобилем в сложных метеоусловиях, не подвергайте смертельной опасности себя и других людей!».

Почти сутки глумились хейтеры в соцсетях.

И 15 декабря Госавтоинспекция Петрозаводска опубликовала подробности аварии, уточнив, что 74-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, столкнулся с троллейбусом, следовавшим по маршруту №3. В результате пенсионер получил травмы и был госпитализирован.



© Паблик ВК «ПМУП "Городской транспорт"»

Позже на сайте «ДТП Петрозаводска и Карелии» появилась запись с камеры видеонаблюдения компании «Ситилинк», где запечатлено, как автомобиль Toyota Land Cruiser Prado двигался по улице Антикайнена в своей полосе со скоростью потока, а в районе моста автомобиль неожиданно выехал на «встречку», где и столкнулся с троллейбусом.

Как стало известно «Столице на Онего», водитель внедорожника почувствовал себя плохо за рулем: пенсионер потерял сознание и контроль над автомобилем. В результате произошло ДТП, где пострадал сам виновник аварии. Он госпитализирован с травмами.

Как пояснили в ГИБДД Карелии, в настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются, также медики готовят заключение о состоянии водителя в момент аварии.