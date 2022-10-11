В ГИБДД сообщили подробности аварии с разбитым троллейбусом

После ДТП был госпитализирован 74-летний водитель внедорожника.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, авария с участием внедорожника и троллейбуса произошла в Петрозаводске в 13.44 на улице Антикайнена.

Там 74-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado столкнулся с троллейбусом, следовавшим по маршруту № 3. Пассажиры и водитель троллейбуса не пострадали.

В ДТП травмы получил водитель Prado. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, авария произошла 14 декабря на улице Антикайнена — под удар внедорожника попал один из новых троллейбусов.