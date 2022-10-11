Внедорожник на «встречке» в Петрозаводске разбил новый троллейбус (ФОТО)

ДТП с участием троллейбуса произошло 14 декабря в центре столицы Карелии.

В среду, 14 декабря, в 13.40, в районе моста через Неглинку по улице Антикайнена в Петрозаводске произошло ДТП.





Внедорожник, двигаясь на большой скорости по встречной полосе, врезался в новый троллейбус белорусского производства.





Водитель троллейбуса пытался уклониться от удара и съехал на обочину. Пассажиры и шофер не пострадали. Водителю внедорожника понадобилась помощь врачей.





Троллейбус на долгое время вышел из строя, говорится в сообщении паблика «ПМУП «Городской транспорт».



Напомним, пять новых троллейбусов белорусского производства вышли на улицы Петрозаводска 5 декабря.