Внедорожник на «встречке» в Петрозаводске разбил новый троллейбус (ФОТО)

ДТП с участием троллейбуса произошло 14 декабря в центре столицы Карелии.
В среду, 14 декабря, в 13.40, в районе моста через Неглинку по улице Антикайнена в Петрозаводске произошло ДТП.
Внедорожник, двигаясь на большой скорости по встречной полосе, врезался в новый троллейбус белорусского производства.
Водитель троллейбуса пытался уклониться от удара и съехал на обочину. Пассажиры и шофер не пострадали. Водителю внедорожника понадобилась помощь врачей.
Троллейбус на долгое время вышел из строя, говорится в сообщении паблика «ПМУП «Городской транспорт».
Напомним, пять новых троллейбусов белорусского производства вышли на улицы Петрозаводска 5 декабря.
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