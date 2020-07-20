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Потерянные ключи от квартиры обошлись жительнице Петрозаводска в 92 тысячи рублей

Новости. Общество
16:00, 21 Июля 2020
фото: © РИА Новости / Антон Денисов
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Полицейские Петрозаводска раскрыли квартирную кражу, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции №3 в Петрозаводске поступило заявление о краже от 38-летней петрозаводчанки. Из квартиры были похищены ювелирные украшения, ущерб составил 92 тысячи рублей.

Оперативники выяснили, что незадолго до произошедшего женщина обронила ключи неподалеку от дома. На брелоке был указан номер телефона ее сестры. По словам родственницы, ей позвонил незнакомец и сообщил, что нашел потерянное. Сестра назвала номер квартиры и попросила занести их владелице.

Установив личность звонившего, оперативники узнали, что тот принес ключи, но на звонок никто не ответил. Тогда, по словам 35-летнего мужчины, он открыл дверь, прошел внутрь жилища. Оглядевшись, мужчина увидел ювелирные украшения. Похитив их, покинул квартиру.

В настоящее время похищенное изъято, возбуждено уголовное дело.

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