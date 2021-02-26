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Повышенным налогом обложили еще 87 моделей автомобилей

Новости. Общество
20:40, 27 Февраля 2021
фото: Reuters © Ilya Naymushin
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Список моделей автомобилей, облагаемых повышенным транспортным налогом, расширен на 87 моделей, стоимостью более 3 млн рублей.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.

 

Автомобили средней стоимостью свыше 3 млн рублей облагаются повышенным транспортным налогом в России с 2014 года. 

Повышающий коэффициент, называемый "налогом на роскошь", зависит от стоимости и возраста автомобиля. 

В новой редакции перечня автомобилей, который будут облагаться повышенным налогом в 2021 году, добавлено 87 моделей, благодаря чему общий список достиг 1387 единиц.

Среди автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн рублей в новую редакцию перечня добавлены три модели.

Еще 34 включённых в список автомобилей относятся к ценовой категории от 5 до 10 млн рублей, 31 модель — к категории от 10 до 15 млн рублей.

Общий перечень облагаемых повышенным транспортным налогом автомобилей доступен на сайте Минпромторга РФ.

Как сообщает RT, в ноябре 2020 года Федеральная налоговая служба России обратилась с предупреждением к владельцам автомобилей дороже 3 млн рублей, напомнив о необходимости платить налог на роскошь, даже если они приобрели своё транспортное средство со скидкой.

"Стоит отметить, для расчёта налога используется не цена сделки при продаже автомобиля (рыночная стоимость), а именно информация о средней стоимости соответствующей марки, размещённая в перечне легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей, который публикуется на официальном сайте Минпромторга", - говорилось в сообщении.

Также в ФНС подчеркнули, что в случае неуплаты налога на роскошь начнёт расти налоговая задолженность за счёт начисления пеней. В этом случае будет направлено требование об уплате просрочки.

 

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