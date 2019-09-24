Пожар произошел на частной пилораме в Карелии

Утром 24 сентября в деревне Вилга загорелась пилорама, сообщили в МЧС Карелии.

В 4.05 на частной пилораме сгорела транспортерная лента на площади 20 кв м. Для тушения пожара привлекались 21 человек и 8 единиц техники.



Погибших и пострадавших нет.



Причины, виновные, ущерб устанавливаются.