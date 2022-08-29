Пожар произошел на промышленном предприятии в Карелии

Бытовое помещение цеха по камнеобработке загорелось сегодня на станции Виллагора в Карелии.
Об этом сообщил госкомитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
Пожар произошел около 8 часов утра. Для тушения были направлены подразделений двух пожарных частей, подведомственных госкомитету. Огнеборцам потребовалось менее часа, чтобы ликвидировать пожар.
Причины, ущерб и виновные устанавливаются.
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