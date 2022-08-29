Пожар произошел на промышленном предприятии в Карелии

фото: © Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН

Бытовое помещение цеха по камнеобработке загорелось сегодня на станции Виллагора в Карелии.

Об этом сообщил госкомитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Пожар произошел около 8 часов утра. Для тушения были направлены подразделений двух пожарных частей, подведомственных госкомитету. Огнеборцам потребовалось менее часа, чтобы ликвидировать пожар.

Причины, ущерб и виновные устанавливаются.

