Пожар уничтожил мусор на одной из улиц Петрозаводска

На месте происшествия работали сотрудники МЧС.
Пожар произошел вчера в 12:20 на переулке Ветеринарный,11Б. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС Карелии.
По информации ведомства, огонь уничтожил мусор на площади двадцати квадратных метров. На месте происшествия работала одна единица техники и четыре человека. Пострадавших нет.
Ранее сообщали о том, что появились подробности аварии под Петрозаводском, в которой погиб человек.
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