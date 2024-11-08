Пожар уничтожил мусор на одной из улиц Петрозаводска

На месте происшествия работали сотрудники МЧС.

Пожар произошел вчера в 12:20 на переулке Ветеринарный,11Б. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС Карелии.

По информации ведомства, огонь уничтожил мусор на площади двадцати квадратных метров. На месте происшествия работала одна единица техники и четыре человека. Пострадавших нет.

Ранее сообщали о том, что появились подробности аварии под Петрозаводском, в которой погиб человек.