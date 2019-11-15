Пожар в грузовике произошел на юге Карелии (ФОТО)

Пожар произошел 14 ноября в Олонецком районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 10.50 пожарно-спасательные подразделения Олонецкого района в составе 10 человек привлекались для ликвидации пожара в автомобиле Scania в д. Алексала. В 11.08 пожар ликвидирован.

Поврежден моторный отсек на площади 1 кв м.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Ранее в поселке Сумпосад Беломорского района произошел пожар в легковом автомобиле.