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Новости. Происшествия
09:47, 15 Ноября 2019
фото: © со страницы ВКонтакте / ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"

Пожар в грузовике произошел на юге Карелии (ФОТО)

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Пожар произошел 14 ноября в Олонецком районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 10.50 пожарно-спасательные подразделения Олонецкого района в составе 10 человек привлекались для ликвидации пожара в автомобиле Scania в д. Алексала. В 11.08 пожар ликвидирован.

Поврежден моторный отсек на площади 1 кв м.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются. 

Ранее в поселке Сумпосад Беломорского района произошел пожар в легковом автомобиле.

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