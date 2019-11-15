Пожар в грузовике произошел на юге Карелии (ФОТО)

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Пожар произошел 14 ноября в Олонецком районе, сообщили в МЧС Карелии.
В 10.50 пожарно-спасательные подразделения Олонецкого района в составе 10 человек привлекались для ликвидации пожара в автомобиле Scania в д. Алексала. В 11.08 пожар ликвидирован.
Поврежден моторный отсек на площади 1 кв м.
Погибших и пострадавших нет.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
Ранее в поселке Сумпосад Беломорского района произошел пожар в легковом автомобиле.
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