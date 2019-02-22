Пожар в Карелии тушили 12 человек

Возгорание произошло в жилом доме в Кемском районе, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня, 22 февраля, в 11.20 пожарно-спасательные подразделения Кемского района в составе 8 человек и 4 человека из добровольной пожарной дружины привлекались для ликвидации пожара в жилом доме в п. Авнепорог на ул. Набережной, 5. В 12.20 пожар ликвидирован.

Причины, виновные, ущерб, площадь устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.