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Пожарные Карелии помолились перед иконой Богородицы (ФОТО)

Новости. Общество
12:30, 17 Сентября 2021
фото: © Главное управление МЧС России по Республике Карелия

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Сотрудники МЧС в Карелии приняли участие в благодарственном молебне перед иконой Божией Матери «Неополимая Купина».

Молебен перед иконой Божией Матери «Неополимая Купина», в котором приняли участие руководители и сотрудники МЧС по Карелии, прошел в Сретенском храме Петрозаводска, сообщили в ведомстве.

Перед началом молебного пения протоиерей Леонид Леонтюк - настоятель храма выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева. После состоялась панихида по погибшему и поминальная служба. Леонид Леонтюк пожелал пожарным и спасателям Божией помощи в преумножении их профессиональных навыков и защите от опасностей, которые неизменно встречаются в их нелегкой службе.

В МЧС напомнили, ежегодно 17 сентября все российские пожарные почитают икону Богородицы «Неопалимая Купина», которая считается заступницей при пожарах. Она является покровительницей всякого, выходящего на борьбу с огнем, поэтому считается покровительницей сотрудников пожарно-спасательной службы. Неопалимая Купина - в христианстве: горящий, но не сгорающий терновый куст, один из ветхозаветных прообразов, указывавших на Богоматерь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
paramparam
2021-09-17 13:31:51
Днище.
Off
2021-09-17 13:09:09
Стоят пожарные и думают ..если бы не начальник. Хрен бы я сюда пришел .))
Гость
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