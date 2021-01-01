Пожарные почти два часа тушили жилой дом в поселке Карелии

Пожарные в районах Карелии ликвидировали возгорания в жилых домах, сообщили в МЧС.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, 1 января в 16:58 пожарно-спасательные подразделения Муезерского района (5 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: поселок Лендеры, ул. Почтовая. В 18:40 пожар ликвидирован.

В тот же день, в 18:42 пожарно-спасательные подразделения Лахденпохского района (7 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в частном доме по адресу: г. Лахденпохья, ул. Садовая.

В 19:00 пожар был ликвидирован.

О пострадавших не сообщается.