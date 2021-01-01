Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Пожилые люди продолжают умирать от коронавируса в Карелии - три случая за сутки 5
Сегодня 09:09
Врач дала советы по употреблению алкоголя в праздники
01.01.2021 19:40
Сильный снегопад идет в Карелию 2
01.01.2021 15:27
Священник в Карелии все еще предлагает купить детям на Новый год меч 22
01.01.2021 14:26
За прошедшие сутки в Карелии с коронавирусом госпитализировали на 17 человек меньше
01.01.2021 14:10
"У жителей Карелии порой волосы становятся дыбом" 11
01.01.2021 16:36

Пожарные почти два часа тушили жилой дом в поселке Карелии

Новости. Происшествия
12:49, 02 Января 2021
фото: pixabay.com
Загрузка...

Пожарные в районах Карелии ликвидировали возгорания в жилых домах, сообщили в МЧС.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, 1 января в 16:58 пожарно-спасательные подразделения Муезерского района (5 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: поселок Лендеры, ул. Почтовая. В 18:40 пожар ликвидирован.

В тот же день, в 18:42 пожарно-спасательные подразделения Лахденпохского района (7 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в частном доме по адресу: г. Лахденпохья, ул. Садовая.

В 19:00 пожар был ликвидирован.

О пострадавших не сообщается.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.12.2020, 12:38
Работы по сносу "Невского пассажа" в Петрозаводске прекращены
30.12.2020, 17:39
Аркадий Рутгайзер покинул пост главврача поликлиники №2 Петрозаводска
01.01.2021, 11:27
Один человек погиб и двое обгорели на пожаре в Петрозаводске в новогоднюю ночь
30.12.2020, 19:04
Трупы мужчины и женщины найдены сегодня в одном из гаражей Петрозаводска
28.12.2020, 10:18
Минздрав Карелии объяснил, почему в республике стали делать в два раза меньше тестов на коронавирус
26.12.2020, 10:00
Вандалы спилили голубую ель в центре Петрозаводска

Чтиво

30.12.2020 14:51
Без политики
"Клиники на Чайкиной": курортный сезон в январские праздники!
Поездка в санаторий зачастую вызывает множество сложностей, особенно в условиях пандемии, а впереди нас ждет время длительных зимних каникул, которое можно посвятить себе, своему здоровью и здоровью близких людей.
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 1
30.12.2020 14:50
"Клиника состоялась хорошо"
30.12.2020 11:10
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»