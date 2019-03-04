Пожарные спасли человека из горящего коллектора

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Пожар произошел 2 марта на улице Виданской, сообщили в МЧС Карелии.
В 16.35 спасатели выехали на место пожара. Горел бытовой мусор в коллекторе на площади 1 кв м.
В коллекторе был обнаружен человек. Его вытащили с помощью средства индивидуальной защиты для органов дыхания и госпитализировали.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
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