Пожарные спасли человека из горящего коллектора

Пожар произошел 2 марта на улице Виданской, сообщили в МЧС Карелии.

В 16.35 спасатели выехали на место пожара. Горел бытовой мусор в коллекторе на площади 1 кв м.

В коллекторе был обнаружен человек. Его вытащили с помощью средства индивидуальной защиты для органов дыхания и госпитализировали.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.