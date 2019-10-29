Пожарные вынесли газовый баллон из горящего дома в Карелии

Пожар произошел 28 октября в Прионежском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 10.48 пожарно-спасательные подразделения Прионежского района и Петрозаводска в составе 13 человек привлекались для ликвидации пожара в дачном доме в СНТ "Совет". В 12.24 пожар ликвидирован.

Дом сгорел.

Из горящей дачи вынесли газовый баллон.

Погибших и пострадавших нет.



Причины, виновные, ущерб устанавливаются.