Пожелавшая помочь подруге выплатить кредит, жительница Карелии стала жертвой мошенников

В Медвежьегорском районе мошенники через соцсети выманили деньги у местной жительницы, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Медвежьегорского района обратилась 23-летняя горожанка. Она сообщила, что стала жертвой обмана и лишилась денег.

Как выяснилось, днем женщина в социальной сети получила сообщение якобы от подруги. Та просила одолжить 19 тысяч рублей, чтобы погасить кредит.

Таких денег у жительницы Медвежьегорского района не оказалось, и она сообщила, что сможет перечислить лишь 5 тысяч рублей. Собеседница сразу прислала ей фотографию своей банковской карты, где были отчетливо прописаны установочные данные.

Девушка перевела деньги, а спустя время выяснила, что страницу приятельницы взломали, и переписку вела не она.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. Полиция призывает граждан быть бдительными.