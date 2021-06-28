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Пожилая пассажирка маршрутки в Петрозаводске пострадала от маневра водителя BMW

Новости. Происшествия
09:47, 29 Июня 2021
фото: © ГИБДД Петрозаводска

Автоинспекция карельской столицы разыскивает водителя иномарки, спровоцировавшего ДТП, сообщили в ведомстве.

В Петрозаводске 28 июня в районе дома № 28 по Первомайскому проспекту водитель BMW белого цвета, перестраиваясь справа налево, не предоставил преимущество в движении маршрутному автобусу «ПАЗ», спровоцировав ДТП. Инцидент произошел в 15.00.

Автобус вынужден был резко затормозить, и один из пассажиров в салоне упал. Пострадавшая, 59-летняя женщина, получила травмы, ей было назначено амбулаторное лечение.

Госавтоинспекция просит помощи в установлении госномеров автомобиля BMW.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-06-29 10:03:09
А что, у маршрутки регистратор отключен?
юнипер95
2021-06-29 09:51:10
водитель БМВ - э то диагноз. ПО наблюдению самые наглые водители, подрезальщики и нарушители ПДД.
Гость
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