Пожилая пассажирка маршрутки в Петрозаводске пострадала от маневра водителя BMW

Автоинспекция карельской столицы разыскивает водителя иномарки, спровоцировавшего ДТП, сообщили в ведомстве.

В Петрозаводске 28 июня в районе дома № 28 по Первомайскому проспекту водитель BMW белого цвета, перестраиваясь справа налево, не предоставил преимущество в движении маршрутному автобусу «ПАЗ», спровоцировав ДТП. Инцидент произошел в 15.00.

Автобус вынужден был резко затормозить, и один из пассажиров в салоне упал. Пострадавшая, 59-летняя женщина, получила травмы, ей было назначено амбулаторное лечение.

Госавтоинспекция просит помощи в установлении госномеров автомобиля BMW.