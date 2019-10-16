Пожилая петрозаводчанка лишилась денег из-за "давней подруги"

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Женщина доверилась мошеннице, сообщили в МВД Карелии.
Пенсионерка из Петрозаводска в социальной сети получила сообщение от давней знакомой. Та поделилась радостью – мол, банк в честь своего юбилея дарит каждому клиенту 2 тысяч рублей.
"Хочешь, и тебя подключу к акции?", – поинтересовалась доброжелательница. Горожанка согласилась. С данной подругой они общались в далеком прошлом, номерами телефонов не обменивались, все последующее общение происходило в переписке.
В результате женщина лишилась 10 тысяч рублей.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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