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Пожилая женщина обгорела на пожаре в Карелии

Новости. Происшествия
10:18, 12 Мая 2020
фото: © архив ИТАР-ТАСС
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Пожар произошел 11 мая в Пряжинском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 22.43 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в частной бане в СНТ "Восход" на участке №2. В 23.40 пожар ликвидирован.

Сгорели баня и стоящая рядом хозпостройка.

Пострадала 69-летняя женщина. Пенсионерка получила ожоги лица, предплечья, кисти и голени на площади 12%.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в бесхозной постройке Петрозаводска сгорел человек.

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