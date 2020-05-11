Пожилая женщина обгорела на пожаре в Карелии

Пожар произошел 11 мая в Пряжинском районе, сообщили в МЧС Карелии.
В 22.43 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в частной бане в СНТ "Восход" на участке №2. В 23.40 пожар ликвидирован.
Сгорели баня и стоящая рядом хозпостройка.
Пострадала 69-летняя женщина. Пенсионерка получила ожоги лица, предплечья, кисти и голени на площади 12%.
Причина, виновный, ущерб устанавливаются.
Погибших и пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в бесхозной постройке Петрозаводска сгорел человек.
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