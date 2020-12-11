Пожилая женщина скончалась от коронавируса в Петрозаводске

В Карелии за сутки подтвержден еще один летальный случай от COVID-19.

В Карелии подтвержден еще один летальный исход от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончалась жительница Петрозаводска 1932 года рождения. Пациентка имела сопутствующие хронические заболевания, сообщили в Оперштабе по коронавирусу.

По состоянию на 12 декабря в республике от коронавируса умерло 124 человека.

Две смерти были зарегистрированы 11 декабря: в Республиканской инфекционной больнице скончались два жителя Петрозаводска 1942 и 1962 годов рождения.