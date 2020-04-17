Пожилая жительница Петрозаводска перевела мошеннице около 300 тысяч рублей

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 70-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Женщина 7 дней общалась с мошенницей и перевела ей более 280 тысяч рублей.

Горожанке позвонила неизвестная. Она представилась сотрудницей центрального офиса банка, занимающегося отслеживанием подозрительных операций. Звонившая спросила, не переводила ли петрозаводчанка 5 тысяч рублей гражданину и назвала фамилию "получателя средств". Получив желаемый ответ на выдуманную историю, "сотрудница банка" сказала, что карту нужно защитить.



Мошенница убедила пенсионерку переводить деньги на "защищенные" ячейки.

Но ни курьера, ни возврата денег обманутая женщина так и не дождалась.

Только с понедельника жители Карелии потеряли более двух миллионов рублей. В полицию республики поступило 17 заявлений граждан, пострадавших от действий мошенников.

Ранее сообщалось, что мошенники украли у жителей Карелии более полумиллиона рублей.