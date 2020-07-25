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Пожилой мужчина умер в Карелии от пневмонии при отрицательном тесте на коронавирус

Новости. Общество
09:51, 26 Июля 2020
фото: © Сергей Карпухин/ТАСС
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У пенсионера были сопутствующие болезни сердца, сосудов и дыхательных путей, сообщили в Оперштабе.

По информации карельского Оперштаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, за сутки 11 человек госпитализированы в лечебные учреждения с внебольничной пневмонией.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 982 пациента, 67 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход: мужчина, 1959 года рождения с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой и дыхательной систем. По информации Оперштаба, тест на COVID -19 у мужчины был отрицательным.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Официально от коронавируса в Карелиии умерло 14 человек. 

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