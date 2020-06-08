Пожилой петрозаводчанин решил заработать на краже велосипедов

Оперативники раскрыли несколько краж велосипедов, сообщили в МВД Карелии.

На прошлой неделе в полицию обратился 33-летний мужчина, проживающий на улице Варламова. У него похитили велосипед стоимостью более 9 тысяч рублей. Владелец хранил его в подъезде и не пользовался запирающим устройством.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 36-летний гражданин. В доме, где живет потерпевший, он ранее арендовал жилье, тогда и приметил двухколесный транспорт. Затем вернулся за ним и продал.

Также в начале июня без велосипеда осталась 36-летняя жительница улицы Дзержинского. Женщина решила не заносить велосипед домой и пристегнула тросом к забору.

Причастным к краже оказался 61-летний горожанин. В дальнейшем установлена его причастность еще к одной краже, совершенной в декабре прошлого года. Тогда из подъезда дома на проспекте Ленина был похищен велосипед стоимостью 50 тысяч рублей. Краденое пенсионер продал за бесценок.

Возбуждены уголовные дела.

Ранее злоумышленник уехал от друга в Петрозаводске на чужом велосипеде.