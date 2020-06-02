Злоумышленник уехал от друга в Петрозаводске на чужом велосипеде

В конце мая в полицию обратился 34-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что у него украли велосипед. Владелец хранил его в подъезде и не пользовался запирающими устройствами. Ущерб составил 16,7 тысячи рублей.

Полицейские установили, что к краже причастен 30-летний мужчина, у которого ранее уже возникали проблемы с законом.

Велосипед злоумышленник заметил, когда был в гостях у друга – мужчина выкатил его из подъезда и поехал домой, а затем продал по объявлению за одну тысячу рублей.

Выяснилсь, что правонарушитель причастен еще к одной краже.

Мужчина задержан.

Ведется следствие.

Ранее полицейские Петрозаводска поймали другого велосипедного вора.