Злоумышленник уехал от друга в Петрозаводске на чужом велосипеде

В конце мая в полицию обратился 34-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.
Мужчина рассказал, что у него украли велосипед. Владелец хранил его в подъезде и не пользовался запирающими устройствами. Ущерб составил 16,7 тысячи рублей.
Полицейские установили, что к краже причастен 30-летний мужчина, у которого ранее уже возникали проблемы с законом.
Велосипед злоумышленник заметил, когда был в гостях у друга – мужчина выкатил его из подъезда и поехал домой, а затем продал по объявлению за одну тысячу рублей.
Выяснилсь, что правонарушитель причастен еще к одной краже.
Мужчина задержан.
Ведется следствие.
Ранее полицейские Петрозаводска поймали другого велосипедного вора.
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