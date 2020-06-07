890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Двух человек, упавших в Лососинку, едва не унесло течением 7
Сегодня 10:23
Более 400 человек наказали за нарушение режима самоизоляции в Карелии 15
Сегодня 09:01
Машина загорелась на ходу в Петрозаводске (ФОТО)
07.06.2020 16:22
Парфенчиков признался Карелии в любви (ВИДЕО) 7
Сегодня 07:55
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам 3
07.06.2020 19:40
Отреставрированное недавно здание Главпочтампта в Петрозаводске разваливается (ФОТОФАКТ) 6
Сегодня 07:15

Пожилой работник опустошил карту фирмы в Карелии на 306 тысяч рублей

Новости. Криминал
12:12, 08 Июня 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

В полицию Пудожского района обратился директор одной из частных фирм, сообщили в МВД Карелии.

Он сообщил, что из рабочего офиса пропала принадлежащая организации банковская карта. Со счета были сняты 306,6 тысячи рублей.

Полицейские установили, что к хищению причастен 61-летний мужчина, который совсем недавно был принят на работу. Он признался в содеянном.

Банковскую карту злоумышленник нашел случайно, спрятал ее, а спустя время решил проверить баланс. Мужчина успел рассчитаться по своим долгам, но большую денег, 235 тысяч рублей, изъяли полицейские.

Пенсионер находится под подпиской о невыезде.

Ранее подчиненный из мести разгромил автомобиль работодателя в Петрозаводске.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-06-08 12:52:54
На весах судьба простого деревенского мужичка.
кир
2020-06-08 12:42:53
Типичный портрет нашего человека, воспитанного на сказке "скатерть-самобранка".
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.06.2020, 12:36
Установка защитных экранов станет обязательной в учреждениях Карелии из-за коронавируса
07.06.2020, 13:26
Доктор из Карелии появился на баннерах в Москве (ФОТОФАКТ)
02.06.2020, 14:23
"Мы научимся его побеждать" 
02.06.2020, 10:31
Пьяный водитель насмерть сбил дорожного рабочего на трассе в Карелии
03.06.2020, 08:40
Еще в один "чистый" район Карелии проник коронавирус
01.06.2020, 18:23
Пьяному медику не разрешили бороться с коронавирусом на Белопорожских ГЭС в Карелии (ВИДЕО)

Аналитика

04.06.2020 15:01
Обществоведение
Ирина Мирошник: "Мы в предвкушении того, как Петрозаводск преобразится" 8
Глава Петрозаводска проинспектировала ход работ по благоустройству дворов и ремонту фасадов зданий в центре города.
Карелию вводят в режим жесткой экономии 10
04.06.2020 11:05
"Мы научимся его побеждать"  12
02.06.2020 14:23
Таежный клещ идет на Запад
02.06.2020 12:00
"На весах была судьба деревенского мужичка" 26
29.05.2020 15:57
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:00
Без политики
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к COVID-19
Экспресс-анализ с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test позволяет всего за 20 минут определить наличие в крови антител IgM и IgG к коронавирусу COVID-19.
Сочи ждет гостей в санатории
Сегодня 08:30
Юбилей у "разбитого корыта" 12
05.06.2020 15:09
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»