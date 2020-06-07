Пожилой работник опустошил карту фирмы в Карелии на 306 тысяч рублей

В полицию Пудожского района обратился директор одной из частных фирм, сообщили в МВД Карелии.

Он сообщил, что из рабочего офиса пропала принадлежащая организации банковская карта. Со счета были сняты 306,6 тысячи рублей.

Полицейские установили, что к хищению причастен 61-летний мужчина, который совсем недавно был принят на работу. Он признался в содеянном.

Банковскую карту злоумышленник нашел случайно, спрятал ее, а спустя время решил проверить баланс. Мужчина успел рассчитаться по своим долгам, но большую денег, 235 тысяч рублей, изъяли полицейские.

Пенсионер находится под подпиской о невыезде.

Ранее подчиненный из мести разгромил автомобиль работодателя в Петрозаводске.