Пожилой сторож турбазы в Карелии застрелил лосиху

В Лоухском районе житель Мурманской области предстанет перед судом за незаконную охоту, сообщили в прокуратуре Карелии.

В марте 63-летний мурманчанин, работающий сторожем на лесной туристической базе, расположенной на берегу озера Пяозеро в Лоухском районе, рыбачил на указанном водоеме. В это время его собака выследила в лесополосе в охотничьих угодьях общего пользования самку лося, которую загнала и удерживала в овраге.

Являясь членом Всероссийского общества охотников, достоверно зная о запрете охоты в это время года, мужчина застрелил животное. В течение дня он разделал тушу, а мясо закопал в снег.

Инспекторы обнаружили схрон мяса и останки животного, а также следы охотника.

Нарушителя поймали, когда он вернулся на место преступления за частью добычи.

Ущерб составил 80 тысяч рублей.

У пенсионера арестовали дорогостоящее имущество на общую сумму более 200 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд.



Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двух лет.