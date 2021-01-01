Пожилые люди продолжают умирать от коронавируса в Карелии - три случая за сутки

Общее число летальных исходов от COVID-19 в республике достигло 166 человек, сообщили в Оперштабе правительства.

В Карелии за минувшие сутки подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции. По данным Оперштаба правительства, в Республиканской инфекционной больнице скончались пожилые петрозаводчанки 84 и 77 лет, а также 72-летний житель Суоярви. Все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания.

По официальным данным общее число летальных исходов от коронавируса с начала эпидемии достигло в Карелии 166.

За новогодние сутки, напомним, также умерло три человека.