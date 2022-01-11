Правительство Карелии готово дать 9 млн рублей на запуск водоочистных сооружений в Сортавале

Об этом сообщил во время рабочего визита в Сортавалу глава Карелии Артур Парфенчиков.

Во время посещения водоочистных сооружений руководитель региона дал поручение премьер-министру Александру Чепику вынести вопрос о выделении средств на ближайшую сессию Законодательного собрания Карелии при корректировке бюджета, сообщает пресс-служба правительства республики.

Напомним, строительство водоочистной станции было завершено в сентябре 2021 года. Объект построен по региональной программе «Чистая вода» в рамках нацпроекта «Экология». На сегодняшний день потребность города составляет примерно четыре тысячи кубометров воды в сутки. Однако в связи с планами жилищного строительства в Сортавале она будет возрастать, поэтому водоочистные сооружения были построены с необходимым запасом — мощность новой очистной станции составит более восьми тысяч кубометров в сутки.

Строительство этого объекта является частью обновления системы водоснабжения в Сортавале в рамках программы приграничного сотрудничества «Карелия». Проект включает в себя строительство водозаборных сооружений с насосной станцией первого подъема и реконструкцию насосной станции второго подъема. После окончания всех работ в городе существенно повысится качество питьевой воды.

Как сообщил Сергей Крупин, объект принят на баланс города. Однако для пусконаладочных работ ООО «Карелводоэнерго» необходимы дополнительные средства.

Артур Парфенчиков подчеркнул значимость проекта для города.

«Надо помочь городскому поселению в максимально быстрые сроки запустить сооружения, — сказал руководитель региона. — Минстрой региона окажет в этом полную поддержку».