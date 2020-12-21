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Правительство Карелии передало в собственность Прионежскому району четыре тома православной энциклопедии

Новости. Общество
16:45, 22 Декабря 2020
фото: © Валерий Поташов / Столица на Онего
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Общая стоимость переданных книг составила более 21 тысячи рублей.

Накануне Нового года глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение республиканского правительства о передаче в собственность Прионежскому муниципальному району четырех томов православной энциклопедии. Прежде они находились в региональной собственности.

Каждый том передается району в шести экземплярах. Общая стоимость книг составила более 21 тысячи рублей. Примечательно, что это уже тома православной энциклопедии с 48-го по 51-й. Всего их запланировано выпустить 75.

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