Правительство Карелии поддержит развитие Медвежьегорской ремонтно-эксплуатационной базы флота

В рамках рабочей поездки Глава Карелии провел совещание с руководством предприятия.

В ближайшем будущем здесь планируют расширить производство и в два раза увеличить количество сотрудников. Артур Парфенчиков поручил проработать вопрос о включении РЭБ в число системообразующих предприятий и помочь с решением кадрового вопроса.

Новый собственник возобновил работу базы два года назад и начал масштабную модернизацию. Сейчас сотрудники реконструируют грузоподъёмник, ведут полную замену шпал и рельсов, а также увеличивают длину стапельных мест, чтобы работать с более крупными судами. В дальнейших планах — реконструкция электросетей, коммунальной инфраструктуры и очистных сооружений.

Сегодня на базе готовы выполнить любые работы и одновременно поставить на ремонт девять судов типа река-море до 120 метров в длину. Глава Карелии подчеркнул, что количество заказов будет расти, поэтому помимо модернизации нужно решать и вопрос с подготовкой специалистов.

По словам директора по судоремонту Медвежьегорской РЭБ Игоря Конона, сегодня на предприятии работает около 100 человек. В первую очередь здесь ждут квалифицированных кадров, особенно инженеров с профильным образованием.

Чтобы решить кадровый вопрос, новое руководство базы постарается привлечь бывших сотрудников предприятия, которые работали на базе до 2019 года. Глава Карелии предложил совместно готовить молодежь из Медвежьегорского района, чтобы после обучения выпускники возвращались домой.

«Расширение производства — это непростая задача, но я верю, что все удастся. Мы однозначно должны включить базу в число системообразующих предприятий и помочь с различными преференциями. Надеемся, что наши техникумы окажут поддержку в подготовке кадров», — отметил Артур Парфенчиков.

В ближайшее время собственник РЭБ подготовит необходимые документы для предоставления налоговых преференций. Кроме того, по мере покупки нового оборудования Правительство Карелии будет предоставлять ему субсидии.