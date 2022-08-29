890x80
Реклама
Приняты поправки к закону о рекламе
29.08.2022 15:03
Три человека выжили в разбитом «всмятку» автомобиле в Карелии (ФОТО)
04.09.2022 15:10
Власти Петрозаводска объявили о начале отопительного сезона
Сегодня 09:52

Правительство Карелии поддержит развитие Медвежьегорской ремонтно-эксплуатационной базы флота

Новости. Общество
12:28, 05 Сентября 2022
фото: © Правительство Карелии

Новости партнеров

В рамках рабочей поездки Глава Карелии провел совещание с руководством предприятия.

В ближайшем будущем здесь планируют расширить производство и в два раза увеличить количество сотрудников. Артур Парфенчиков поручил проработать вопрос о включении РЭБ в число системообразующих предприятий и помочь с решением кадрового вопроса.

Новый собственник возобновил работу базы два года назад и начал масштабную модернизацию. Сейчас сотрудники реконструируют грузоподъёмник, ведут полную замену шпал и рельсов, а также увеличивают длину стапельных мест, чтобы работать с более крупными судами. В дальнейших планах — реконструкция электросетей, коммунальной инфраструктуры и очистных сооружений.

Сегодня на базе готовы выполнить любые работы и одновременно поставить на ремонт девять судов типа река-море до 120 метров в длину. Глава Карелии подчеркнул, что количество заказов будет расти, поэтому помимо модернизации нужно решать и вопрос с подготовкой специалистов.

По словам директора по судоремонту Медвежьегорской РЭБ Игоря Конона, сегодня на предприятии работает около 100 человек. В первую очередь здесь ждут квалифицированных кадров, особенно инженеров с профильным образованием.

Чтобы решить кадровый вопрос, новое руководство базы постарается привлечь бывших сотрудников предприятия, которые работали на базе до 2019 года. Глава Карелии предложил совместно готовить молодежь из Медвежьегорского района, чтобы после обучения выпускники возвращались домой.

«Расширение производства — это непростая задача, но я верю, что все удастся. Мы однозначно должны включить базу в число системообразующих предприятий и помочь с различными преференциями. Надеемся, что наши техникумы окажут поддержку в подготовке кадров», — отметил Артур Парфенчиков.

В ближайшее время собственник РЭБ подготовит необходимые документы для предоставления налоговых преференций. Кроме того, по мере покупки нового оборудования Правительство Карелии будет предоставлять ему субсидии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.08.2022, 14:45
В последний день лета в Карелии выпадет снег
31.08.2022, 13:37
Начинается разработка нового месторождения в Карелии под эгидой Росатома
03.09.2022, 09:15
Многодетная семья из Карелии получила орден «Родительская слава»
01.09.2022, 06:40
Тысячи жителей Петрозаводска «зажгли» на концерте группы «Руки вверх», несмотря на непогоду (ФОТО и ВИДЕО)
31.08.2022, 08:05
Пропавший в Петрозаводске мужчина на зеленой иномарке погиб
31.08.2022, 15:10
В Финляндии обнаружили радиоактивные изотопы в пробах воздуха

Чтиво

01.09.2022 10:22
Без политики
Виртуальный мир без ограниченных возможностей
Как специальные компьютерные игры помогают инвалидам в Карелии адаптироваться в реальном мире.
От Цыганской горки до Аллеи Согласия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18.08.2022 08:00
«Сейчас нужно отстраняться от агрессивных стилей»
17.08.2022 12:37
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.